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Google випустила додаток
для відновлення даних...

Google випустила додаток для відновлення даних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:24

Google випустила додаток для відновлення даних...

Пропонуємо до обговорення:
Розробники Google випустили фірмовий додаток для швидкого відновлення даних і налаштування нового Android-смартфона.

Дивися повний текст Google випустила додаток для відновлення даних Android-смартфонів.
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