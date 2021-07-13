Розробники Google випустили фірмовий додаток для швидкого відновлення даних і налаштування нового Android-смартфона.
Дивися повний текст Google випустила додаток для відновлення даних Android-смартфонів.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 13:24
Google випустила додаток для відновлення даних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Google випустила додаток для відновлення даних Android-смартфонів.
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