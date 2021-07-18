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Метінвест Ахметова-Новинського
повністю розрахувався за...

Метінвест Ахметова-Новинського повністю розрахувався за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 16:00

Метінвест Ахметова-Новинського повністю розрахувався за...

Пропонуємо до обговорення:
Група Метінвест, що належить бізнесменам Ринату Ахметову і Вадиму Новинському, сплатила 8,51 млрд грн з решти загальної суми в розмірі 9,17 млрд грн за купівлю Дніпровського меткомбінату.

Дивися повний текст Метінвест Ахметова-Новинського повністю розрахувався за придбання Дніпровського меткомбінату.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 16:00

Что дмк что дкхз настолько убитые что вообще не понятно как они работают. К чему не прикаснется ахметов превращается в донбасс.
l4567
 
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