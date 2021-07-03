Федеральна комісія з цінних паперів і бірж США потребує додаткових повноважень з регулювання ринку криптовалюти.
Дивися повний текст Фінансовий регулятор США хоче контролювати криптовалюту.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 16:48
Фінансовий регулятор США хоче контролювати криптовалюту
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Дивися повний текст Фінансовий регулятор США хоче контролювати криптовалюту.
Додано: Сер 04 сер, 2021 16:48
Мошенничество и жульничество - это ваши американские облигации с триллионным госдолгом, который скоро будет нечем обслуживать.
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