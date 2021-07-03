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Фінансовий регулятор США хоче
контролювати криптовалюту

Фінансовий регулятор США хоче контролювати криптовалюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 16:48

Фінансовий регулятор США хоче контролювати криптовалюту

Пропонуємо до обговорення:
Федеральна комісія з цінних паперів і бірж США потребує додаткових повноважень з регулювання ринку криптовалюти.

Дивися повний текст Фінансовий регулятор США хоче контролювати криптовалюту.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 16:48

Мошенничество и жульничество - это ваши американские облигации с триллионным госдолгом, который скоро будет нечем обслуживать.
alex_t_1467
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Модератори: Ірина_, Модератор

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