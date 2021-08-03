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Штрафи за порушення обігу
ГМО-продукції в Україні...

Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні...
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:15

Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 4 серпня.

Дивися повний текст Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні планують підняти в 100 разів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:15

Логика подсказывает, что ничего вредного в ГМО нет. Всю свою историю человечество занималось генной модификацией – селекция называется. Вся европейская возня вокруг ГМО обусловлена борьбой за рынки сбыта.
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:30

  avk написав:Логика подсказывает, что ничего вредного в ГМО нет. Всю свою историю человечество занималось генной модификацией – селекция называется. Вся европейская возня вокруг ГМО обусловлена борьбой за рынки сбыта.


Это не логика подсказывает, это Даннинг с Крюгером шепчут на ушко
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 04:22

  avk написав:Логика подсказывает, что ничего вредного в ГМО нет.


- "Логика подсказывает, что ничего вредного в радиации нет" - сказал Василий, привычно почесывая копытом чешую на своём затылке и весело виляя хвостом :lol:

  avk написав:Всю свою историю человечество занималось генной модификацией – селекция называется.


Это глупость. В отличие от селекции, генная инженерия позволяет создавать мутантов, которые селекцией вывести невозможно. За всю известную исторю человечество подобным не занималось.

Кроме того, селекция - это уже стабильный результат, имеющий сложившиеся и сбалансированные за миллионы лет взаимосвязи с остальными организмами. Все остальное было отбраковано природой. Генная модификация позволяет создавать брак, появление которого естественным путём природа не допускает. :wink:

Чем это грозит? Как минимум тем, что такие организмы-мутанты могут нанести серьезный ущерб нормальным организмам, т.к. не прошло миллионов лет, за которые они могли приспособиться к сосуществованию друг с другом. Это значит что такие продукты могут вызвать аллергию, рак или другие неизвестные доселе заболевания при употреблении в пищу.

У ГМО продуктов могут быть такие свойства и ферменты, с которыми человек и природа никогда ранее не сталкивались. Поэтому имея дело с ГМО нельзя ориентироваться ни на форму, ни на расцветку, ни на запах, ни на вкус... :wink:

Грубо говоря Вы видите красный помидор, а это на самом деле модифицированная бледная поганка. Кушаете и получаете отравление. И хорошо если отравление резкое и вы сразу опредилили от чего оно произошло. А может быть и так, что вред наносимый организму накапливается и потом дает о себе знать когда уже слишком поздно, в виде онкологии и т.п.
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