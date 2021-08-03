Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні...

Додано: Чет 05 сер, 2021 08:56

avk написав: Остальное – предположения без оснований. Сама природа за миллионы лет эволюции создала много ядовитых растений, насекомых и животных, но мы же их не едим, а если едим, то правильно готовим. Остальное – предположения без оснований. Сама природа за миллионы лет эволюции создала много ядовитых растений, насекомых и животных, но мы же их не едим, а если едим, то правильно готовим.

avk написав: Аллергия у некоторых людей случается от разных обыденных продуктов Аллергия у некоторых людей случается от разных обыденных продуктов

avk написав: Миллионы людей из средней полосы впервые приезжали и приезжают в Юго-Восточную Азию и едят там фрукты и растения, с геномом которых их организмы никогда не сталкивались. И ничего с ними не происходит, во всяком случае, среди моих знакомых. Миллионы людей из средней полосы впервые приезжали и приезжают в Юго-Восточную Азию и едят там фрукты и растения, с геномом которых их организмы никогда не сталкивались. И ничего с ними не происходит, во всяком случае, среди моих знакомых.

То что вы называете простыми словами "едим и правильно готовим" - это и есть результат миллионов лет эволюции. За эти миллионы лет сложилась определенная система с балансом, где то что выглядит как тот-же помидор можно спокойно кушать не боясь отравиться, организм так или иначе имеет механизмы переваривания такой пищи, умеет распознавать и вырабатывать нужные ферменты и все это закладывалось на генном уровне в течении миллионов лет. Даже связь ядов с цветовой раскраской и реакцией на нее заложена в человека на генетическом уровне.ГМО химеры нарушает этот баланс, Вы уже не можете доверять сложившимся правилам и если чтото выглядит как помидор, пахнет как помидор и на вкус как помидор, из этого уже нельзя делать вывод что это "нечто" можно спокойно кушать, как это можно было делать раньше...Химеры полученные с помощью генной модификации в отличие от нормальных организмов не прошли миллионы лет эволюции и притирки со всеми остальными видами биосферы. Поэтому употреблять их в пищу - это гораздо опаснее, чем есть первые попавшиеся грибы в лесу без разбору что это за гриб. С ядами в грибах наши предки по крайней мере сталкивались и механизмы защиты у организма есть.Например отравление - это естественный стимул организму отказаться от употребления такой пищи в будущем. Этот стимул выработан миллионами лет в результате взаимодействия с естественными организмами.С ГМО химерами организм человека, животных, птиц, насекомых, растений раньше вообще никогда не сталкивался, поэтому чем закончится такая встреча в реальности даже невозможно предсказать. У естественных природных организмов нет никаких защитных механизмов против того что несут эти химеры. И далеко не всегда поверхностные тесты в течении нескольких лет могут эту опасность выявить. А последствия могут быть самыми непредсказуемыми.При естественной эволюции основная масса ГМО организмов просто выродится, что уже говорит о том что сама природа против таких организмов.Аллергия, онкология и рак - это только небольшой пример негативных последствий. Генная модификация влияет на ферментный состав продуктов, что влечет за собой серьезные последствия на сложные биохимические процессы в организме как человека, так и животных, птиц, насекомых и растений. И в конечном счете небольшая модификация растения может привести к вымиранию целых популяций каких-то видов.Не говоря уже о том, что для генной модификации используются довольно агрессивные виды вирусов и во что переродится нестабильный вирусный вектор используемый для модификации невозможно предсказать. Чтобы получить стабильный вид, нужны миллионы лет, а не 1-2 года, в течении которых проводят тесты.Пример с миллионами людей неудачный. Земля имеет достаточно закрытую биосферу и несмотря на то, что в разных её участках сложились разные погодные условия, тем не менее за миллионы лет все её обитатели так или иначе многократно сталкивались друг с другом и за миллионы лет между ними сложился баланс. Агрессивные свойства одних организмов компенсируются свойствами других организмов.В противоположность, ГМО химеры - это то, с чем ни один организм на Земле за миллионы лет еще никогда не сталкивался. Естественные организмы конечно получили за миллионы лет довольно много защитных механизмов, но эти механизмы заточены на взаимодействие с огранизмами естественного происхождения, поэтому ГМО химеры могут эти механизмы защиты с легкостью обмануть.И кстати, даже несмотря на то, что все виды на Земле так или иначе пересекались за миллионы лет, тем не менее у людей живущих в разных климатических регионах есть свои особенности организма к перевариванию некоторых продуктов. Например активность фермента алкогольдегидрогеназы зависит от этнической принадлежности и например у юго-азиатов приводит к непереносимости алкоголя.