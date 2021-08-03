Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 4 серпня.
Дивися повний текст Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні планують підняти в 100 разів.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 17:15
Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні планують підняти в 100 разів.
Додано: Сер 04 сер, 2021 17:15
Логика подсказывает, что ничего вредного в ГМО нет. Всю свою историю человечество занималось генной модификацией – селекция называется. Вся европейская возня вокруг ГМО обусловлена борьбой за рынки сбыта.
Додано: Сер 04 сер, 2021 17:30
Додано: Чет 05 сер, 2021 04:22
- "Логика подсказывает, что ничего вредного в радиации нет" - сказал Василий, привычно почесывая копытом чешую на своём затылке и весело виляя хвостом
Это глупость. В отличие от селекции, генная инженерия позволяет создавать мутантов, которые селекцией вывести невозможно. За всю известную исторю человечество подобным не занималось.
Кроме того, селекция - это уже стабильный результат, имеющий сложившиеся и сбалансированные за миллионы лет взаимосвязи с остальными организмами. Все остальное было отбраковано природой. Генная модификация позволяет создавать брак, появление которого естественным путём природа не допускает.
Чем это грозит? Как минимум тем, что такие организмы-мутанты могут нанести серьезный ущерб нормальным организмам, т.к. не прошло миллионов лет, за которые они могли приспособиться к сосуществованию друг с другом. Это значит что такие продукты могут вызвать аллергию, рак или другие неизвестные доселе заболевания при употреблении в пищу.
У ГМО продуктов могут быть такие свойства и ферменты, с которыми человек и природа никогда ранее не сталкивались. Поэтому имея дело с ГМО нельзя ориентироваться ни на форму, ни на расцветку, ни на запах, ни на вкус...
Грубо говоря Вы видите красный помидор, а это на самом деле модифицированная бледная поганка. Кушаете и получаете отравление. И хорошо если отравление резкое и вы сразу опредилили от чего оно произошло. А может быть и так, что вред наносимый организму накапливается и потом дает о себе знать когда уже слишком поздно, в виде онкологии и т.п.
Додано: Чет 05 сер, 2021 07:40
Цитрин
Из Вашего комментария я согласен только с тем, что ГМО надо проверять на токсины и канцерогены. Остальное – предположения без оснований. Сама природа за миллионы лет эволюции создала много ядовитых растений, насекомых и животных, но мы же их не едим, а если едим, то правильно готовим. Аллергия у некоторых людей случается от разных обыденных продуктов, поэтому не аргумент по отношению к ГМО, да и вообще, пищевая аллергия, как правило, не опаснее простуды.
Миллионы людей из средней полосы впервые приезжали и приезжают в Юго-Восточную Азию и едят там фрукты и растения, с геномом которых их организмы никогда не сталкивались. И ничего с ними не происходит, во всяком случае, среди моих знакомых.
Додано: Чет 05 сер, 2021 08:56
То что вы называете простыми словами "едим и правильно готовим" - это и есть результат миллионов лет эволюции. За эти миллионы лет сложилась определенная система с балансом, где то что выглядит как тот-же помидор можно спокойно кушать не боясь отравиться, организм так или иначе имеет механизмы переваривания такой пищи, умеет распознавать и вырабатывать нужные ферменты и все это закладывалось на генном уровне в течении миллионов лет. Даже связь ядов с цветовой раскраской и реакцией на нее заложена в человека на генетическом уровне.
ГМО химеры нарушает этот баланс, Вы уже не можете доверять сложившимся правилам и если чтото выглядит как помидор, пахнет как помидор и на вкус как помидор, из этого уже нельзя делать вывод что это "нечто" можно спокойно кушать, как это можно было делать раньше...
Химеры полученные с помощью генной модификации в отличие от нормальных организмов не прошли миллионы лет эволюции и притирки со всеми остальными видами биосферы. Поэтому употреблять их в пищу - это гораздо опаснее, чем есть первые попавшиеся грибы в лесу без разбору что это за гриб. С ядами в грибах наши предки по крайней мере сталкивались и механизмы защиты у организма есть.
Например отравление - это естественный стимул организму отказаться от употребления такой пищи в будущем. Этот стимул выработан миллионами лет в результате взаимодействия с естественными организмами.
С ГМО химерами организм человека, животных, птиц, насекомых, растений раньше вообще никогда не сталкивался, поэтому чем закончится такая встреча в реальности даже невозможно предсказать. У естественных природных организмов нет никаких защитных механизмов против того что несут эти химеры. И далеко не всегда поверхностные тесты в течении нескольких лет могут эту опасность выявить. А последствия могут быть самыми непредсказуемыми.
При естественной эволюции основная масса ГМО организмов просто выродится, что уже говорит о том что сама природа против таких организмов.
Аллергия, онкология и рак - это только небольшой пример негативных последствий. Генная модификация влияет на ферментный состав продуктов, что влечет за собой серьезные последствия на сложные биохимические процессы в организме как человека, так и животных, птиц, насекомых и растений. И в конечном счете небольшая модификация растения может привести к вымиранию целых популяций каких-то видов.
Не говоря уже о том, что для генной модификации используются довольно агрессивные виды вирусов и во что переродится нестабильный вирусный вектор используемый для модификации невозможно предсказать. Чтобы получить стабильный вид, нужны миллионы лет, а не 1-2 года, в течении которых проводят тесты.
Пример с миллионами людей неудачный. Земля имеет достаточно закрытую биосферу и несмотря на то, что в разных её участках сложились разные погодные условия, тем не менее за миллионы лет все её обитатели так или иначе многократно сталкивались друг с другом и за миллионы лет между ними сложился баланс. Агрессивные свойства одних организмов компенсируются свойствами других организмов.
В противоположность, ГМО химеры - это то, с чем ни один организм на Земле за миллионы лет еще никогда не сталкивался. Естественные организмы конечно получили за миллионы лет довольно много защитных механизмов, но эти механизмы заточены на взаимодействие с огранизмами естественного происхождения, поэтому ГМО химеры могут эти механизмы защиты с легкостью обмануть.
И кстати, даже несмотря на то, что все виды на Земле так или иначе пересекались за миллионы лет, тем не менее у людей живущих в разных климатических регионах есть свои особенности организма к перевариванию некоторых продуктов. Например активность фермента алкогольдегидрогеназы зависит от этнической принадлежности и например у юго-азиатов приводит к непереносимости алкоголя.
Додано: Чет 05 сер, 2021 09:31
Когда речь заходит о больших деньгах, которые можно на этом заработать, вред отходит на второй план.
Хорошим примером может служить добавление тетраэтилсвинца в бензин... Десятки лет это делали, даже когда уже было понятно, что это ведет к катастрофическим последствиям для экологии и здоровья людей. Всему виной огромные деньги, которые на этих добавках зарабатывали большие корпорации. И даже когда ввели запрет на добавление тетраэтилсвинца, эти корпорации подавали в суд иски с попытками отменить его. Несмотря на то, что вред и катастрофические последствия были уже очевидны.
ГМО продукты точно также как и тетраэтилсвинец позволяют корпорациям зарабатывать большие деньги и дешево кормить рабсилу. Вред причиняемый рабам да и природе такими продуктами на самом деле мало кого беспокоит. Те кто на этом зарабатывает деньги живут в других странах, поэтому им глубоко плевать что там будет с аборигенами.
Точно также как и опасные добавки и заменители в продуктах питания, которые сейчас можно найти практически во всех товарах присутствующих на полках супермаркетов. Попробуйте например найти продукты из натурального молока без пальмового масла или без пирофосфатов (E450) - заверяю Вас это будет далеко не простая задача
Додано: Чет 05 сер, 2021 10:01
"не прошли миллионы лет эволюции"
Случайной и бессмысленной. Природа предлагает играть в лотерею. Инженеры предлагают получать качественый, дешевый и доступный продукт.
"для генной модификации используются довольно агрессивные виды вирусов"
Используеться бактерии, вирусы сами всеголишь цепочки кода, они не способны разрезать полимер.
ГМО используеться с конца 90-х в сх промышлености. На данный момент практически большая половина органических растительных продуктов это ГМО. Так как "природные" не могут конкурировать с ГМО, через лет 10, ГМО займет нишу более чем на 90%. И если бы вы знали сколько времени и проверок проходит продукт после улучения, то поняли бы, что ГМО куда безопасней чем природный продукт. В плоть до того, что из природных продуктов, как раз таки можна убирать код который отвечает за елергены.
Представте что у вас есть глючная програма которая очень вам нужна (1С например). Что вы выберете - проф программиста или ребенка который методом проб и ошибок будет вам её править?
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