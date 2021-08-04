Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні...

Додано: Чет 05 сер, 2021 11:29

zarturags написав: "не прошли миллионы лет эволюции"

Случайной и бессмысленной. Природа предлагает играть в лотерею. "не прошли миллионы лет эволюции"Случайной и бессмысленной. Природа предлагает играть в лотерею.

zarturags написав: Так как "природные" не могут конкурировать с ГМО, через лет 10, ГМО займет нишу более чем на 90%. Так как "природные" не могут конкурировать с ГМО, через лет 10, ГМО займет нишу более чем на 90%.

zarturags написав: ГМО куда безопасней чем природный продукт. В плоть до того, что из природных продуктов, как раз таки можна убирать код который отвечает за елергены. ГМО куда безопасней чем природный продукт. В плоть до того, что из природных продуктов, как раз таки можна убирать код который отвечает за елергены.

zarturags написав: Представте что у вас есть глючная програма которая очень вам нужна (1С например). Что вы выберете - проф программиста или ребенка который методом проб и ошибок будет вам её править? Представте что у вас есть глючная програма которая очень вам нужна (1С например). Что вы выберете - проф программиста или ребенка который методом проб и ошибок будет вам её править?

К сожалению сообщения удаляют, поэтому буду краток.На мой взгляд, "Случайная и бессмысленная" как-раз таки генная инженерия. Именно она предлагает играть в лотерею экспериментируя в слепую с цепочками, назначение которых до конца не ясны. И вы это прекрасно знаете.А природа работает достаточно целенаправленно и системно уже не один миллион лет. ДНК и РНК - это не результат лотереи, а как-раз таки результат этой целенаправленной и системной работы за миллионы лет. Если бы природа была "случайной и бессмысленной" то и результат у неё получился бы случайный и бессмысленный.Совершенно верно, ГМО вытесняют природные организмы за счет того, что природные ни с чем подобным никогда ранее не сталкивались. В природе такие химеры просто не могли образоваться и природные организмы оказываются полностью беззащитны.Сами же химеры вырождаются в течении нескольких лет, чем подтверждают свою нежизнеспособность и глючность.Знаете, в природе нет места однообразию. Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно.На мой взгляд, профессиональный программист - это природа. И ей как профессионалу требуются миллионы лет чтобы вывести организмы. Пока что никакой генный инженер не способен даже примитивного микроба создать с нуля и обречен тыкаться как слепой котенок, изучая то что создала природа.Я ни в коей мере не хочу обидеть или умалить знания и умения генных инженеров. Это безусловно талантливые и грамотные люди. Но считаю, что по сравнению с природой они в этой теме как слепые котята. И боюсь никогда не смогут превзойти природу.