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Штрафи за порушення обігу
ГМО-продукції в Україні...

Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні...
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:15

Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 4 серпня.

Дивися повний текст Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні планують підняти в 100 разів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:15

Логика подсказывает, что ничего вредного в ГМО нет. Всю свою историю человечество занималось генной модификацией – селекция называется. Вся европейская возня вокруг ГМО обусловлена борьбой за рынки сбыта.
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:30

  avk написав:Логика подсказывает, что ничего вредного в ГМО нет. Всю свою историю человечество занималось генной модификацией – селекция называется. Вся европейская возня вокруг ГМО обусловлена борьбой за рынки сбыта.


Это не логика подсказывает, это Даннинг с Крюгером шепчут на ушко
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 07:40

Цитрин
Из Вашего комментария я согласен только с тем, что ГМО надо проверять на токсины и канцерогены. Остальное – предположения без оснований. Сама природа за миллионы лет эволюции создала много ядовитых растений, насекомых и животных, но мы же их не едим, а если едим, то правильно готовим. Аллергия у некоторых людей случается от разных обыденных продуктов, поэтому не аргумент по отношению к ГМО, да и вообще, пищевая аллергия, как правило, не опаснее простуды.
Миллионы людей из средней полосы впервые приезжали и приезжают в Юго-Восточную Азию и едят там фрукты и растения, с геномом которых их организмы никогда не сталкивались. И ничего с ними не происходит, во всяком случае, среди моих знакомых.
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:01

"не прошли миллионы лет эволюции"
Случайной и бессмысленной. Природа предлагает играть в лотерею. Инженеры предлагают получать качественый, дешевый и доступный продукт.
"для генной модификации используются довольно агрессивные виды вирусов"
Используеться бактерии, вирусы сами всеголишь цепочки кода, они не способны разрезать полимер.
ГМО используеться с конца 90-х в сх промышлености. На данный момент практически большая половина органических растительных продуктов это ГМО. Так как "природные" не могут конкурировать с ГМО, через лет 10, ГМО займет нишу более чем на 90%. И если бы вы знали сколько времени и проверок проходит продукт после улучения, то поняли бы, что ГМО куда безопасней чем природный продукт. В плоть до того, что из природных продуктов, как раз таки можна убирать код который отвечает за елергены.
Представте что у вас есть глючная програма которая очень вам нужна (1С например). Что вы выберете - проф программиста или ребенка который методом проб и ошибок будет вам её править?
zarturags
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:00

Что-то отзывы очень похожи на заказуху. Фиала, ты?
o_boiko
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:12

Мда... все ответы потерли, хотя написал вроде политкорректно :D
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:26

  Цитрин написав:Мда... все ответы потерли, хотя написал вроде политкорректно :D

Плоскоземельный бред стоит вычищать независимо от политкорректности формы подачи :lol:
_hunter
 
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