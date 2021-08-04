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В Україні майже 15% населення
не вистачає грошей навіть...

В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 05:26

  safonovstanislav написав:Зачем тогда расходовать столько коммунальных услуг?


Хочешь или не хочешь расходовать - об этом никто не спрашиваюет. Их просто впаривают и заставляют платить без выбора. По сути это способ, с помощью которого из народа выбивают деньги, чтобы оплачивать долги по международным кредитам.

  safonovstanislav написав:Почему бы не взять в аренду жильё поскромнее и тратить меньше воды и электричества?


60-80% коммунальных услуг составляет отопление, отказаться от которого нет возможности.

Электричество с водой составляют 10-15%, сэкономить на них не получится, да и врядли Вы будете рады, если вокруг Вас везде будут ходить немытые люди, от которых будет вонять кострами, на которых они готовят себе еду, а помои и фекалии будут выливать в окно Вам на голову. :)

К тому-же потребление электричества с водой на человека у нас в разы ниже, чем в развитых странах - в США и Европе. Так что это точно не те статьи расходов на которых стоит искать возможность сэкономить. ;)

Без электричества и воды нищие будут не только сами страдать, но и будут вас заражать разными инфекционными болезнями из-за антисанитарии и отсутствия холодильников и стиралок.

  safonovstanislav написав:Даже уборщиком можно заработать за ДЕНЬ на 10-20 кг гречки. Как может не хватать на еду?


Заработать на гречку можно, но коммуналка все съест и на гречку не останется. :wink:

Да и 10-20 кг гречки - это примерно 740 грн, 740 * 20 = 14800 грн/мес. А у пенсионеров 2200 грн/мес из которых 3000 грн только за отопление нужно платить.

А вообще, цифра в статье мне кажется сильно занижена. Пенсионеров 26%, а у них дохода не хватит даже на оплату коммуналки. Не говоря про еду.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:36

Для непонимающих ТРЕНД: дети всё чаще отъезжают в Европы: могут только перекидывать предкам на карту пару сотен эвро-долоров. И это будет скоро в промышленных масштабах. Старики будут доживать тут. Те, кто физически сможет стоять на конвеере или станке - будут жить там.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:37

  sergey_sryvkin написав:
  safonovstanislav написав:Аптеки - это в основном для пенсионеров. У них была вся жизнь, чтоб накопить на старость


Ви вже прожили таке життя і накопили на старість?..

В чому треба було копити за часів СРСР?.. За валюту розстрілювали. Карбованці з'їв гіперінфлєц.

Во времена совка нужно было вступать в партизанские ячейки Гос-депа и активно заниматься уничтожением этого голема -- глядишь бы лет 20-30 и съэкономили бы :lol:
Расстреливали валютчиков (и то особо зажравшихся) -- пэресичные и тогда нафиг никому нужны не были. Но что мешало копить в золоте?..
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:39

  Цитрин написав:...
А вообще, цифра в статье мне кажется сильно занижена. Пенсионеров 26%, а у них дохода не хватит даже на оплату коммуналки. Не говоря про еду.

А они ее даже и не оплачивают: субсидия...
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:32

Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.

  safonovstanislav написав:Зачем тогда расходовать столько коммунальных услуг? Почему бы не взять в аренду жильё поскромнее и тратить меньше воды и электричества?

Собачья будка - жильё скромное, вода и электричество по минимуму.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:39

Не понимаю, как редакция пропустила эту кремлёвскую пропаганду на сайт
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:46

  _hunter написав:А они ее даже и не оплачивают: субсидия...


Оплачивают. Субсидии нет. Субсидия - это синоним коррупции.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:52

Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.

  3x2x3x2 написав:Те, кто физически сможет стоять на конвеере или станке - будут жить там.
какой конвеер страна всё покупает закордоном за валюту от экспорта. Даже трусы на базарах импортные.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:00

  Цитрин написав:
  _hunter написав:А они ее даже и не оплачивают: субсидия...


Оплачивают. Субсидии нет. Субсидия - это синоним коррупции.

Да пофиг -- хоть ыфджлврплоывфапр субсидию называть можно -- главное, "малообеспеченные" за комуналку не платят.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:12

Я учавствую часто в таких опросах, и всегда ставлю первый вариант (что нехватает денег на еду), хотя это не так. Просто люблю вносить энтропию в бессмысленые опросы.
zarturags
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