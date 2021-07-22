Міністерство економіки розробляє концепцію реформи центрів зайнятості.
Дивися повний текст Мінекономіки розробляє концепцію реформи центрів зайнятості.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 09:43
Мінекономіки розробляє концепцію реформи центрів зайнятості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономіки розробляє концепцію реформи центрів зайнятості.
Додано: Чет 05 сер, 2021 09:44
Полнустью бесполезная кантора которую вообще нужно закрыть . а на сэкономленные деньги уменьшить работодателям есв
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