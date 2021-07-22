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Мінекономіки розробляє концепцію
реформи центрів зайнятості

Мінекономіки розробляє концепцію реформи центрів зайнятості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:43

Мінекономіки розробляє концепцію реформи центрів зайнятості

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економіки розробляє концепцію реформи центрів зайнятості.

Дивися повний текст Мінекономіки розробляє концепцію реформи центрів зайнятості.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:44

Полнустью бесполезная кантора которую вообще нужно закрыть . а на сэкономленные деньги уменьшить работодателям есв
l4567
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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