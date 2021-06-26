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В Офісі президента пропонують відшкодовувати еквайринг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 сер, 2021 10:07
Пропонуємо до обговорення:
Комісія еквайрингу утримується банками під час розрахунків з використанням електронних платіжних засобів.
Дивися повний текст В Офісі президента пропонують відшкодовувати еквайринг для малого бізнесу
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