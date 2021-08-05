|
|
|
Поліція отримала велику партію популярних в Україні...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:24
Странно на фото Дастер с шильдиком Рено как в России, а Dacia под своей маркой выпускает
-
pantech1980
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 14.09.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:28
pantech1980 Если вы увидете шильдик "Dacia" - то это может быть только евробляхой. У нас они продаються исключительно под брендом "Renault". Слава Богу, что румынские.
-
Radon
-
-
- Повідомлень: 1181
- З нами з: 30.07.11
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 14:36
Если не понравится, то всех в пеший патруль.
-
kadaad2021
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 26.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 14:44
хоть бить не жалко
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2432
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 14:46
megabrutaldeath написав:
Після Пріуса чи Аутленлера сідати в оце... При Авакові такого не було.
те по киотскому протоколу загоняли. Наверное, квоты закончились.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2432
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 14:50
The Dacia brand was launched in 2012 in the UK.[25] The Duster was named "Scottish Car of the year", "SUV of the year" and "Budget car of the year" by the Association of Scottish Motoring Writers.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2432
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:46
Будет, что бить. А то трохи поиздержались уже.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7723
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:49
Radon фары тоже не румынские, да и решетка радиатора
-
pantech1980
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 14.09.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:59
sena_2008atp написав:
А може їх пересадити на вітчизняні ланоси та славути,як що вони того заслуговують?
Лучше на лошадей, на них битые части сами заживать будут.
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 3274
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 563 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 20:27
Поліцейські отримали кросовери виключно з переднім приводом та 1,6-літровим бензиновим мотором, який працює в парі з 5-ступінчастою «механікою». Такий силовий агрегат видає 115 кінських сил.
Треба відзначити, що це найпростіша та найдешевша версія Duster. Це один з найдешевших кросоверів на українському ринку. Нижчі за ціною хіба що китайські моделі. В Україні Duster – є найпопулярнішою моделлю, яка продається під брендом Renault. Його купують частіше, ніж більш доступні Logan та Sandero. Для українського ринку автомобіль виробляють на румунському заводі Dacia. Хоча існує також і російська версія кросовера.
Коли в Україні з’явиться завод Рено?
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10035
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 687 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Прораб
і 9 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|