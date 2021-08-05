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Поліція отримала велику
партію популярних в Україні...

Поліція отримала велику партію популярних в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:24

Странно на фото Дастер с шильдиком Рено как в России, а Dacia под своей маркой выпускает
pantech1980
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:28

pantech1980 Если вы увидете шильдик "Dacia" - то это может быть только евробляхой. У нас они продаються исключительно под брендом "Renault". Слава Богу, что румынские.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:36

Если не понравится, то всех в пеший патруль.
kadaad2021
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:44

хоть бить не жалко
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:46

  megabrutaldeath написав:Після Пріуса чи Аутленлера сідати в оце... При Авакові такого не було.

те по киотскому протоколу загоняли. Наверное, квоты закончились.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:50

The Dacia brand was launched in 2012 in the UK.[25] The Duster was named "Scottish Car of the year", "SUV of the year" and "Budget car of the year" by the Association of Scottish Motoring Writers.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:46

Будет, что бить. А то трохи поиздержались уже.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:49

Radon фары тоже не румынские, да и решетка радиатора
pantech1980
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:59

  sena_2008atp написав:А може їх пересадити на вітчизняні ланоси та славути,як що вони того заслуговують?

Лучше на лошадей, на них битые части сами заживать будут.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 20:27

Поліцейські отримали кросовери виключно з переднім приводом та 1,6-літровим бензиновим мотором, який працює в парі з 5-ступінчастою «механікою». Такий силовий агрегат видає 115 кінських сил.

Треба відзначити, що це найпростіша та найдешевша версія Duster. Це один з найдешевших кросоверів на українському ринку. Нижчі за ціною хіба що китайські моделі. В Україні Duster – є найпопулярнішою моделлю, яка продається під брендом Renault. Його купують частіше, ніж більш доступні Logan та Sandero. Для українського ринку автомобіль виробляють на румунському заводі Dacia. Хоча існує також і російська версія кросовера.

Коли в Україні з’явиться завод Рено?
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