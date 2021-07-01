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Ілон Маск показав ракету Starship, яка незабаром...
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Додано: Чет 05 сер, 2021 12:29
Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск показав ракету Starship, яка скоро полетить на земну орбіту. Глава SpaceX поділився коротким відео і фотографіями ракети і транспортування двигунів Super Heavy.
Дивися повний текст Ілон Маск показав ракету Starship, яка незабаром полетить на земну орбіту
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Додано: Чет 05 сер, 2021 12:29
Так а когда же он на Марс полетит на авто с автопилотом, термоядерным двигателем и квантовым компьютером?
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Ferox
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і навіщо я продав свій мільон догів.... такі перспективи....
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"Ракети" маска - тест людства на ідіотизм.
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