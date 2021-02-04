Про таку ситуацію водіїв попередив юрист ГО "Авто Євро Сила" Іван Казачук.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 22:47
«Єврономери» забирають на штрафмайданчики прямо з митних...
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Дивися повний текст «Єврономери» забирають на штрафмайданчики прямо з митних постів.
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