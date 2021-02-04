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«Єврономери» забирають на
штрафмайданчики прямо з митних...

«Єврономери» забирають на штрафмайданчики прямо з митних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 22:47

«Єврономери» забирають на штрафмайданчики прямо з митних...

Пропонуємо до обговорення:
Про таку ситуацію водіїв попередив юрист ГО "Авто Євро Сила" Іван Казачук.

Дивися повний текст «Єврономери» забирають на штрафмайданчики прямо з митних постів.
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