Китайські компанії в перший рік пандемії заробили близько 90 мільярдів доларів на експорті медичних масок та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).
Дивися повний текст Китай у 2020 році заробив на масках майже $90 млрд.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 06:17
Китай у 2020 році заробив на масках майже $90 млрд
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Дивися повний текст Китай у 2020 році заробив на масках майже $90 млрд.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 06:17
Експорт спочатку вірусу, а потім масок... хм... непогана бізнес-модель, як на мене.
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