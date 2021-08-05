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Китай у 2020 році заробив
на масках майже $90 млрд

Китай у 2020 році заробив на масках майже $90 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 06:17

Китай у 2020 році заробив на масках майже $90 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Китайські компанії в перший рік пандемії заробили близько 90 мільярдів доларів на експорті медичних масок та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

Дивися повний текст Китай у 2020 році заробив на масках майже $90 млрд.
R2
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Експорт спочатку вірусу, а потім масок... хм... непогана бізнес-модель, як на мене.
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 06:36

А скільки мільярдів заробили наші бариги?
bobo
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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