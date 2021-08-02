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Як зростали ціни на нерухомість: регіони та Київ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 сер, 2021 07:20
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в аналітиці "OLX Нерухомість".
Дивися повний текст Як зростали ціни на нерухомість: регіони та Київ (інфографіка)
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 07:20
На этапе котлована брать не рекомендуют в нашей стране.
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