RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як зростали ціни на нерухомість:
регіони та Київ...

Як зростали ціни на нерухомість: регіони та Київ...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 07:20

Як зростали ціни на нерухомість: регіони та Київ...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в аналітиці "OLX Нерухомість".

Дивися повний текст Як зростали ціни на нерухомість: регіони та Київ (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94828
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 07:20

На этапе котлована брать не рекомендуют в нашей стране.
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 70
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світові ціни на продовольство знижуються другий місяць...
R2 » П'ят 06 сер, 2021 06:38
3 88
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 сер, 2021 07:19
3x2x3x2
АЗС можуть підняти ціни пальне майже до 32 гривень:...
R2 » Сер 04 сер, 2021 15:48
4 269
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 12:40
_hunter
Pfizer і Moderna підвищили ціни на вакцини для Євросоюзу...
R2 » Пон 02 сер, 2021 10:44
6 501
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 сер, 2021 10:50
LOKY

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.