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Ситник — про розслідування
розкрадань у ПриватБанку:...

Ситник — про розслідування розкрадань у ПриватБанку:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 22:31

Ситник — про розслідування розкрадань у ПриватБанку:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Ситника на координаційній нараді правоохоронців.

Дивися повний текст Ситник — про розслідування розкрадань у ПриватБанку: рішення ВАКС боляче вдарило по справі.
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