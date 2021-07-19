|
|
Фонд держмайна оголосив аукціон на оренду терміналу «С»...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 сер, 2021 08:42
Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив аукціон на оренду терміналу "С" аеропорту "Бориспіль".
Дивися повний текст Фонд держмайна оголосив аукціон на оренду терміналу «С» аеропорту «Бориспіль»
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94858
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор