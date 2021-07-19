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Фонд держмайна оголосив аукціон
на оренду терміналу «С»...

Фонд держмайна оголосив аукціон на оренду терміналу «С»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 08:42

Фонд держмайна оголосив аукціон на оренду терміналу «С»...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив аукціон на оренду терміналу "С" аеропорту "Бориспіль".

Дивися повний текст Фонд держмайна оголосив аукціон на оренду терміналу «С» аеропорту «Бориспіль».
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