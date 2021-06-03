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У земельному законодавстві
продаж садових будинків...

У земельному законодавстві продаж садових будинків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 09:11

У земельному законодавстві продаж садових будинків...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів юрист, фахівець у земельному та аграрному праві Руслан Сокол.

Дивися повний текст У земельному законодавстві продаж садових будинків прирівняли до продажу землі – експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 09:12

Такой бред может нести только на финанс юа))) как можна дом приравнять к земле??
l4567
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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