Про це розповів юрист, фахівець у земельному та аграрному праві Руслан Сокол.
Дивися повний текст У земельному законодавстві продаж садових будинків прирівняли до продажу землі – експерт.
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Додано: Суб 07 сер, 2021 09:11
У земельному законодавстві продаж садових будинків...
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Дивися повний текст У земельному законодавстві продаж садових будинків прирівняли до продажу землі – експерт.
Додано: Суб 07 сер, 2021 09:12
Такой бред может нести только на финанс юа))) как можна дом приравнять к земле??
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