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Україна посіла 54 місце
у Світовому рейтингу...

Україна посіла 54 місце у Світовому рейтингу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 22:42

Україна посіла 54 місце у Світовому рейтингу...

Пропонуємо до обговорення:
Україна у 2021 році посіла 54-те місце у Світовому рейтингу конкурентоспроможності (World Competitiveness Rankings).

Дивися повний текст Україна посіла 54 місце у Світовому рейтингу конкурентоспроможності.
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