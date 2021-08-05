|
|
Україна посіла 54 місце у Світовому рейтингу...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 сер, 2021 22:42
Пропонуємо до обговорення:
Україна у 2021 році посіла 54-те місце у Світовому рейтингу конкурентоспроможності (World Competitiveness Rankings).
Дивися повний текст Україна посіла 54 місце у Світовому рейтингу конкурентоспроможності
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94866
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|137
|
|
|1
|96
|
|
|1
|116
|