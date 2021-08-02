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Китайці створили роутер,
який майнить криптовалюту

Китайці створили роутер, який майнить криптовалюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 21:46

Китайці створили роутер, який майнить криптовалюту

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Bitmain, що випускає комп'ютерне забезпечення, представила новий роутер AntRouter R3, який здатний майнити криптовалюту.

Дивися повний текст Китайці створили роутер, який майнить криптовалюту.
R2
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