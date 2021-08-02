Китайська компанія Bitmain, що випускає комп'ютерне забезпечення, представила новий роутер AntRouter R3, який здатний майнити криптовалюту.
Дивися повний текст Китайці створили роутер, який майнить криптовалюту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 сер, 2021 21:46
Китайці створили роутер, який майнить криптовалюту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайці створили роутер, який майнить криптовалюту.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|