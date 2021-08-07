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Чи може виписка з рахунку
бути належним доказом щодо...

Чи може виписка з рахунку бути належним доказом щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:04

Чи може виписка з рахунку бути належним доказом щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "sud.ua".

Дивися повний текст Чи може виписка з рахунку бути належним доказом щодо заборгованості за кредитом.
R2
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