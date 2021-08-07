Про це пише "sud.ua".
Дивися повний текст Чи може виписка з рахунку бути належним доказом щодо заборгованості за кредитом.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 сер, 2021 11:04
Чи може виписка з рахунку бути належним доказом щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи може виписка з рахунку бути належним доказом щодо заборгованості за кредитом.
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Gastarbaiter і 35 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|