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У ДФС назвали основну версію
корупційних справ у Києві

У ДФС назвали основну версію корупційних справ у Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 14:44

У ДФС назвали основну версію корупційних справ у Києві

Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба (ДФС) веде розслідування щодо корупційних справ у Києві, збитки від яких оцінюються у 200 мільйонів гривень.

Дивися повний текст У ДФС назвали основну версію корупційних справ у Києві.
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