Державна фіскальна служба (ДФС) веде розслідування щодо корупційних справ у Києві, збитки від яких оцінюються у 200 мільйонів гривень.
Дивися повний текст У ДФС назвали основну версію корупційних справ у Києві.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 14:44
У ДФС назвали основну версію корупційних справ у Києві
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Дивися повний текст У ДФС назвали основну версію корупційних справ у Києві.
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