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Зарплата в конверті: як будуть
контролювати доходи українців

Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:40

Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи українців

Пропонуємо до обговорення:
В Україні Кабінет міністрів розроблює нові правила контролю доходів і витрат платників податків.

Дивися повний текст Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи українців.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:41

Ну снова за старое, в США часть налогов платят сами работники, у нас должны платить по законодательству работодатели за работников.
А то выходит, работодатель экономит на налогах - а спрашивать буду работников - которые ничего не решают. Гетьманцев походу поехал кукухой...
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:55

Точно кукушка не в порядке.И где таких ,,уфмников" берут.
sota030164
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:56

ключова фраза:
"В результаті за роки незалежності в українців накопичилися зароблені активи, з яких податки не сплатили."

а якщо не накопичилися??? :mrgreen:
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 20:02

Прикладом жорсткого контролю можуть стати США. Там вибірково проводять посилену перевірку будь-якого з платників податків. Якщо контролювальним органам (як штату, так і федеральним) здасться, що громадянин не сплатив податки з якогось зі своїх доходів, доводити свою правоту доведеться самостійно. В цьому випадку не працює принцип невинуватості. А покарання за несплату податків — аж до кримінального.

Що робити, якщо є незадекларований дохід?

З 1 вересня всі активи, які вже куплені або накопичені за рахунок заробітку в тіні, можна легалізувати. Наприклад, готівкові долари можна віднести і розмістити на спеціальному рахунку, заплатити 5% податку і вже законно ними користуватися.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 20:06

  BIGor написав:Ну снова за старое, в США часть налогов платят сами работники, у нас должны платить по законодательству работодатели за работников.
А то выходит, работодатель экономит на налогах - а спрашивать буду работников - которые ничего не решают. Гетьманцев походу поехал кукухой...

Not all taxes are paid at the same time. Some, for example, are deducted from your paycheck. "Generally, three types of taxes will show up on a worker's pay stub: federal income taxes, payroll taxes (Social Security and Medicare), and state income taxes," Andrew Lundeen, manager of federal projects at the Tax Foundation, told 24/7 Wall St.

Other taxes, however, are levied at the register. State and local governments collect sales taxes on individual goods and services. Similarly, governments charge excise taxes on specific items, including gasoline and cigarettes.


В штатах головні податки на доходи федеральний та пей рол а також пенсія та медичне страхування автоматично віднімаються від зарплати
ПДВ та акцизи сплачуються при покупці товару
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 21:52

під контроль попадуть усі прсті трудяги пенсіонериа не ті у кого офіційно високі зарплати й доходи.це старі австрійські закони.для збільшення налогів через штрафи на простих громадян
tolja3334
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 23:29

Re: Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи украї

А снимать только с этого счета , то есть пожизненно доверить деньги мусорным банкам ? за 5 % , чего то не понял ? что то темнят с этим ..??
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 00:10

  Tamagoch написав:ключова фраза:
"В результаті за роки незалежності в українців накопичилися зароблені активи, з яких податки не сплатили."

Вовремя, удачно и во время снять с Привата и вывести за пределы украинской юрисдикции?

  SerDem написав:А снимать только с этого счета , то есть пожизненно доверить деньги мусорным банкам ? за 5 % , чего то не понял ? что то темнят с этим ..??

Интересная у Вас реакция.
Не видел её когда с Ощада и Привата снимали гос гарантии гарантирования вкладов.
Вы считаете "случайно"?
- И что такое "1992"?
- "Политическая реанимация Кравчука"?
Kudrjavuy
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