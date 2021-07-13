RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Білл Гейтс опустився в списку
найбагатших людей світу

Білл Гейтс опустився в списку найбагатших людей світу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:58

Білл Гейтс опустився в списку найбагатших людей світу

Пропонуємо до обговорення:
Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс опустився на п'яте місце в списку найбагатших людей світу після розлучення зі своєю дружиною Меліндой Френч Гейтс.

Дивися повний текст Білл Гейтс опустився в списку найбагатших людей світу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94903
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як в Україні захищені пенсійні накопичення людей
R2 » Чет 29 лип, 2021 13:29
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лип, 2021 13:30
alter
В Україні та більш ніж 100 країнах світу з'явилися...
R2 » Чет 15 лип, 2021 14:43
2 181
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 15:39
Dear_Sir
Одну з найстаріших ГЕС світу пристосували під майнінг...
R2 » Вів 13 лип, 2021 13:44
3 249
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лип, 2021 17:58
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1083)
10.08.2021 23:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.