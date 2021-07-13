Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс опустився на п'яте місце в списку найбагатших людей світу після розлучення зі своєю дружиною Меліндой Френч Гейтс.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 21:58
Білл Гейтс опустився в списку найбагатших людей світу
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Дивися повний текст Білл Гейтс опустився в списку найбагатших людей світу.
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