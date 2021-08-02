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Українцям знизили ціну за
електроенергію: кого це стосується

Українцям знизили ціну за електроенергію: кого це стосується
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:13

Українцям знизили ціну за електроенергію: кого це стосується

Пропонуємо до обговорення:
Кабімін ухвалив постанову про зниження тарифу на е/е для домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на годину.

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R2
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Цена "покращення" для семьи - максимум 60 грн. Фантастика. Какое достижение.
se64plus
 
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Боятся таки осеннего майдана, кидают пиплу дешёвые кости..... Вряд ли поможет.
finuser382
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