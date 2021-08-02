Кабімін ухвалив постанову про зниження тарифу на е/е для домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на годину.
Дивися повний текст Українцям знизили ціну за електроенергію: кого це стосується.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 14:13
Українцям знизили ціну за електроенергію: кого це стосується
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Дивися повний текст Українцям знизили ціну за електроенергію: кого це стосується.
Додано: Сер 11 сер, 2021 14:13
Цена "покращення" для семьи - максимум 60 грн. Фантастика. Какое достижение.
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:01
Боятся таки осеннего майдана, кидают пиплу дешёвые кости..... Вряд ли поможет.
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