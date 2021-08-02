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Українцям знизили ціну за
електроенергію: кого це стосується

Українцям знизили ціну за електроенергію: кого це стосується
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:13

Українцям знизили ціну за електроенергію: кого це стосується

Пропонуємо до обговорення:
Кабімін ухвалив постанову про зниження тарифу на е/е для домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на годину.

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R2
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Робот новин
 
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Цена "покращення" для семьи - максимум 60 грн. Фантастика. Какое достижение.
se64plus
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:24

Классика обмана : сначала повысили в два раза, а затем через год уменьшили на 15%. Народ ликует !
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:50

Как обычно..поменяли методичку и рост выдают за снижение. До отмены льготного тарифа: 250 кВт стоили 342 грн. ( 100квт × 90 коп + 150 квт × 1,68 грн). Теперь, кто потребляет до 250 будет стоить 260 грн
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:56

Moimir
У вас опечатка. Не
Теперь, кто потребляет до 250 будет стоить 260 грн

а
Теперь, кто потребляет до 250 будет стоить 360 грн
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:41

  zloy_ukr написав:Классика обмана : сначала повысили в два раза, а затем через год уменьшили на 15%. Народ ликует !

народ покупает э/энергию за полцены, и бухтит, что типа дорого.
даешь 10% от стоимости.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:04

  Shaman написав:
  zloy_ukr написав:Классика обмана : сначала повысили в два раза, а затем через год уменьшили на 15%. Народ ликует !

народ покупает э/энергию за полцены, и бухтит, что типа дорого.
даешь 10% от стоимости.


вы сейчас за атомную электроэнергию или за "зеленую от своих" пишите?
или про ту где сжигают уголь для получения электричества и попутно горячую воду в полный рост считают не смотря на то что это побочный продукт?
тут вопрос не в дорого-дешиво, а в мутных схемах расчета... вы пишете за полцены, но рыжий упырь только наращивает капитал!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:18

  Slon_Nosov написав:
  Shaman написав:
  zloy_ukr написав:Классика обмана : сначала повысили в два раза, а затем через год уменьшили на 15%. Народ ликует !

народ покупает э/энергию за полцены, и бухтит, что типа дорого.
даешь 10% от стоимости.


вы сейчас за атомную электроэнергию или за "зеленую от своих" пишите?
или про ту где сжигают уголь для получения электричества и попутно горячую воду в полный рост считают не смотря на то что это побочный продукт?
тут вопрос не в дорого-дешиво, а в мутных схемах расчета... вы пишете за полцены, но рыжий упырь только наращивает капитал!

схема расчета как раз понятна - надо только разобраться, но это же сложно...
любая э/энергия дороже, чем ее продают населению

а по ДТЭК - во первых это только 30-35% генерации.
и ему то, что - халяву для населения оплачивают атомщики
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:30

  Shaman написав:любая э/энергия дороже, чем ее продают населению


Ринат Леонидович, подскажите - что Вы собираетесь делать с отобранными у народа деньгами? Неужели Вам на чтото еще не хватает? Вся страна платит за электричество ровно в 2.5 раза дороже её себестоимости. Неужели Вам этих миллиардных доходов мало?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:05

Сколько людей - столько и мнений.
1. Причина и перспектива: https://ua24ua.net/energeticheskiy-komp ... -oligarha/

2. И что же на самом деле происходит: https://ua24ua.net/kak-ze-vlast-razvela ... -chem-sut/
Kudrjavuy
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