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Українцям знизили ціну за електроенергію: кого це стосується
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 сер, 2021 22:16
Цитрин написав: Shaman написав:
любая э/энергия дороже, чем ее продают населению
Ринат Леонидович, подскажите - что Вы собираетесь делать с отобранными у народа деньгами? Неужели Вам на чтото еще не хватает? Вся страна платит за электричество ровно в 2.5 раза дороже её себестоимости. Неужели Вам этих миллиардных доходов мало?
У Рината Леонидовича везде есть отличные банщики. Не спят и делают свою работу.
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