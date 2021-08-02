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Українцям знизили ціну за
електроенергію: кого це стосується

Українцям знизили ціну за електроенергію: кого це стосується
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:16

  Цитрин написав:
  Shaman написав:любая э/энергия дороже, чем ее продают населению


Ринат Леонидович, подскажите - что Вы собираетесь делать с отобранными у народа деньгами? Неужели Вам на чтото еще не хватает? Вся страна платит за электричество ровно в 2.5 раза дороже её себестоимости. Неужели Вам этих миллиардных доходов мало?


У Рината Леонидовича везде есть отличные банщики. Не спят и делают свою работу.
p_a_l
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