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Аферисти навчилися грабувати
українців, знаючи лише...

Аферисти навчилися грабувати українців, знаючи лише...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:03

Аферисти навчилися грабувати українців, знаючи лише...

Пропонуємо до обговорення:
Популярним видом шахрайства є списання аферистами коштів з рахунків українців, оскільки ті виставляють номери своїх телефонів, під час розміщення оголошень в інтернеті.

Дивися повний текст Аферисти навчилися грабувати українців, знаючи лише номер їхнього телефону.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:03

Что тут скажешь? Молодцы!
finuser382
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