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Зарплати антикорупціонерів:
скільки в липні заробили...

Зарплати антикорупціонерів: скільки в липні заробили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:06

Зарплати антикорупціонерів: скільки в липні заробили...

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти «Слово і діло» проаналізували, які зарплати в липні були у керівників антикорупційних органів.

Дивися повний текст Зарплати антикорупціонерів: скільки в липні заробили глави НАБУ, НАЗК і САП.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:06

А зачем этим "типакоррупционерам " зарплаты? Это ОНИ должны гораздо больше в бюджет доплачивать за должность.!
finuser382
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