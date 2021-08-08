Журналісти «Слово і діло» проаналізували, які зарплати в липні були у керівників антикорупційних органів.
Дивися повний текст Зарплати антикорупціонерів: скільки в липні заробили глави НАБУ, НАЗК і САП.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 16:06
Зарплати антикорупціонерів: скільки в липні заробили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати антикорупціонерів: скільки в липні заробили глави НАБУ, НАЗК і САП.
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:06
А зачем этим "типакоррупционерам " зарплаты? Это ОНИ должны гораздо больше в бюджет доплачивать за должность.!
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