Міністр юстиції України Денис Малюська подав на розгляд уряду проєкт відповідної постанови.
Дивися повний текст Міністр юстиції пропонує в тюрмах продавати інтернет.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:13
Міністр юстиції пропонує в тюрмах продавати інтернет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр юстиції пропонує в тюрмах продавати інтернет.
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:18
Re: Міністр юстиції пропонує в тюрмах продавати інтернет
Эти гниды мастера во всём "ПРОДАВАТЬ", только не в своей епархии - "Юстиции".
Додано: Чет 12 сер, 2021 10:45
Телефонное мошенничество с банковскими картами ещё больше расцветёт...как правило, именно из тюрем они звонят
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:31
На Телеграме будет дурью торговать. Безнал появится. Ну и "Дія" для конвоя.
Додано: Чет 12 сер, 2021 19:02
Я таки понял. В етой стране не важно какое преступление ты совершил, а главное успеть побольше наворовать. Тогда и в тюрьме будешь шиковать и в лучшей камете и с ТВ, интернетом и наркотиками, даже надзирательницы будут проститутками у тебя подрабатывать
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