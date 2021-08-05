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Apple має намір продати рекордно
велику кількість iPhone 13

Apple має намір продати рекордно велику кількість iPhone 13
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:13

Apple має намір продати рекордно велику кількість iPhone 13

Пропонуємо до обговорення:
Раніше аналітики говорили, що продажі iPhone 12 встановлять рекорд. Apple, мабуть, надихнули отримані цифри, і компанія вирішила збільшити замовлення на майбутні iPhone 13.

Дивися повний текст Apple має намір продати рекордно велику кількість iPhone 13.
R2
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