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Представлено електромобіль
Chery за 5 000 доларів

Представлено електромобіль Chery за 5 000 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 23:12

Представлено електромобіль Chery за 5 000 доларів

Пропонуємо до обговорення:
Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю опублікувало фотографії і подробиці про першої моделі нового бренду iCar, який був створений компаній Chery в червні. Цей електромобіль є перезапуском популярної моделі Chery QQ. Джерело пише, що попередні продажі стартують 24 серпня.

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R2
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у нас буде тисяч десять.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:24

Re: Представлено електромобіль Chery за 5 000 доларів

он страшный... электромутация Део Матиза...
Джон
 
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китайське перекотиполе :)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:31

отличная альтернатива автомобилям выбрасывающим СО2 в городах
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:49

  unicdima написав:у нас буде тисяч десять.


Больше. Если он будет дороже конкурента.
Его прямой конкурент - Hong Guang MINI EV.
Цена на Mini EV в Китае - от $4000 https://itc.ua/news/kitajsko-amerikansk ... edzakazov/
А здесь, в Украине, нашими барыгами он уже предлагается "под ключ" за $10600 https://electro-auto.com.ua/catalog/wul ... ng-mini-ev
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 22:00

Anhui Ruilu... у нас будет Piujzda Ruilu.
zarturags
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 22:04

а колеса від самоката напевно. Це якесь страшко.
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