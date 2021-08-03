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Міст Патона у Києві
відремонтують і розширять – КМДА

Міст Патона у Києві відремонтують і розширять – КМДА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 23:19

Міст Патона у Києві відремонтують і розширять – КМДА

Пропонуємо до обговорення:
На мосту імені Патона у Києві планують виконати масштабні відновлювальні роботи - зокрема, облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки, міст планують розширити (зараз на ньому 7 смуг руху, а буде 8).

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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 23:19

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unicdima
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