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Міст Патона у Києві відремонтують і розширять – КМДА
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 сер, 2021 23:19
Пропонуємо до обговорення:
На мосту імені Патона у Києві планують виконати масштабні відновлювальні роботи - зокрема, облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки, міст планують розширити (зараз на ньому 7 смуг руху, а буде 8).
Дивися повний текст Міст Патона у Києві відремонтують і розширять – КМДА
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Додано: Чет 12 сер, 2021 23:19
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