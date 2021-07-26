Компанія Oppo повинна анонсувати Oppo Watch 2 вже 27 липня у Китаї.
Дивися повний текст Oppo готує конкурента Apple Watch.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:40
Oppo готує конкурента Apple Watch
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Oppo готує конкурента Apple Watch.
Зараз переглядають цей форум: kismas і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|