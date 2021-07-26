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Oppo готує конкурента
Apple Watch

Oppo готує конкурента Apple Watch
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:40

Oppo готує конкурента Apple Watch

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Oppo повинна анонсувати Oppo Watch 2 вже 27 липня у Китаї.

Дивися повний текст Oppo готує конкурента Apple Watch.
R2
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