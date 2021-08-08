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У Кличка розповіли, чому
затягуються роботи на...

У Кличка розповіли, чому затягуються роботи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:27

У Кличка розповіли, чому затягуються роботи на...

Пропонуємо до обговорення:
Головна причина затримки завершення робіт на Шулявському шляхопроводі у Києві полягає в ситуації з 5-им цехом заводу «Більшовик».

Дивися повний текст У Кличка розповіли, чому затягуються роботи на Шулявському мості.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:27

Там вже на самому мосту асфальт провалюється, сьогодні їхав так стоїть огорожа навколо провалу.
Лише за Шулявку Кличко має сидіти.
unicdima
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