Головна причина затримки завершення робіт на Шулявському шляхопроводі у Києві полягає в ситуації з 5-им цехом заводу «Більшовик».
Дивися повний текст У Кличка розповіли, чому затягуються роботи на Шулявському мості.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:27
У Кличка розповіли, чому затягуються роботи на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кличка розповіли, чому затягуються роботи на Шулявському мості.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:27
Там вже на самому мосту асфальт провалюється, сьогодні їхав так стоїть огорожа навколо провалу.
Лише за Шулявку Кличко має сидіти.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 38 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|