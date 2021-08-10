Початок будівництва метрополітену, фактично, розпочався.
Дивися повний текст Столична влада назвала вартість будівництва метро на Троєщину.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 22:09
Столична влада назвала вартість будівництва метро на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Столична влада назвала вартість будівництва метро на Троєщину.
Додано: Суб 14 сер, 2021 12:19
Re: Столична влада назвала вартість будівництва метро на...
Хай краще пояснить, чому за весь час керування Кличка не побудовано жодної станції метро та жодної нової розв`язки?
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