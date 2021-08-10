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Столична влада назвала вартість
будівництва метро на...

Столична влада назвала вартість будівництва метро на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 22:09

Столична влада назвала вартість будівництва метро на...

Пропонуємо до обговорення:
Початок будівництва метрополітену, фактично, розпочався.

Дивися повний текст Столична влада назвала вартість будівництва метро на Троєщину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 22:09

З перемичок і треба починати будівництво четвертої гілки
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:19

Re: Столична влада назвала вартість будівництва метро на...

Хай краще пояснить, чому за весь час керування Кличка не побудовано жодної станції метро та жодної нової розв`язки?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:24

unicdima Нашо щось пояснювати, якщо люди і так голосують?
mi_agapov
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:29

необходимо около $2,3 млрд - Зачем? Их можно распилить на столбах, фонарях, парках и примостках.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:41

  p_a_l написав:необходимо около $2,3 млрд - Зачем? Их можно распилить на столбах, фонарях, парках и примостках.

Там пилятся деньги города, а тут собираются пилить иностранные кредиты. Пацаны выходят на новый уровень.
unicdima
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