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17 мільярдів збитку: у володінні міністерств працюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 сер, 2021 22:43
Пропонуємо до обговорення:
Всього серед об'єктів державної власності в Україні працює 43,6% підприємств, однак у володінні міністерств працює тільки 29% - минулий рік вони закінчили зі збитком в 17,5 млрд грн.
Дивися повний текст 17 мільярдів збитку: у володінні міністерств працюють тільки 29% підприємств
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