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Rolex і морозиво: як різні
країни мотивують населення...

Rolex і морозиво: як різні країни мотивують населення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:47

Rolex і морозиво: як різні країни мотивують населення...

Пропонуємо до обговорення:
У Дніпрі місцева влада, щоб заманити городян на вакцинацію від коронавируса, пропонують безкоштовний проїзд на місяць в громадському транспорті.

Дивися повний текст Rolex і морозиво: як різні країни мотивують населення вакцинуватися.
R2
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