У Дніпрі місцева влада, щоб заманити городян на вакцинацію від коронавируса, пропонують безкоштовний проїзд на місяць в громадському транспорті.
Дивися повний текст Rolex і морозиво: як різні країни мотивують населення вакцинуватися.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 12:47
Rolex і морозиво: як різні країни мотивують населення...
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Дивися повний текст Rolex і морозиво: як різні країни мотивують населення вакцинуватися.
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