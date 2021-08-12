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У липні бізнес брав гривневі
кредити і активно гасив валютні

У липні бізнес брав гривневі кредити і активно гасив валютні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 13:09

У липні бізнес брав гривневі кредити і активно гасив валютні

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, збільшився в липні на 0,1% до 980,837 млрд гривень.

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R2
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