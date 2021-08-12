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HSBC змінив прогноз по долару:
скільки буде коштувати...

HSBC змінив прогноз по долару: скільки буде коштувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:07

HSBC змінив прогноз по долару: скільки буде коштувати...

Пропонуємо до обговорення:
Індекс долара вранці 13 серпня просів до 92,97 пункту, опустившись на 0,07%.

Дивися повний текст HSBC змінив прогноз по долару: скільки буде коштувати валюта США наприкінці року.
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