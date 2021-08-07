Кожен десятий українець не може оплатити комунальні...

Гнетут меня смутные сомнения, что "Каждый десятый", даже для Киева цифра завышена.
Для Украины - Каждый третий - это уже реально.
Стоит взглянуть на цифры.
Официально все социальные расходы в виде субсидий, коррупционным методом регламентируются местными властями, исходя из возможностей бюджета.
И вертели на половом органе все обращения в Суд - суд с 2011 года расходы по социалке топит в гавне.
Физически на старте цифра на одного "по социальным нормам"(прописанной ещё с совковых времён) коммунальных расходов упирается в цифру о... 10 000 грн.
- Остальное "гной, от ЛГБТ спільноти"