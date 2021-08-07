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Кожен десятий українець не
може оплатити комунальні...

Кожен десятий українець не може оплатити комунальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:04

Гнетут меня смутные сомнения, что "Каждый десятый", даже для Киева цифра завышена.
Для Украины - Каждый третий - это уже реально.
Стоит взглянуть на цифры.
Официально все социальные расходы в виде субсидий, коррупционным методом регламентируются местными властями, исходя из возможностей бюджета.
И вертели на половом органе все обращения в Суд - суд с 2011 года расходы по социалке топит в гавне.

Физически на старте цифра на одного "по социальным нормам"(прописанной ещё с совковых времён) коммунальных расходов упирается в цифру о... 10 000 грн.
- Остальное "гной, от ЛГБТ спільноти"
Kudrjavuy
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