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4 тис. доларів викладачам:
Шкарлет розповів, кому і коли...

4 тис. доларів викладачам: Шкарлет розповів, кому і коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 17:22

4 тис. доларів викладачам: Шкарлет розповів, кому і коли...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплата 4 тис. Доларів для професорів реальна, а для педагогів за підсумками 2021 року зарплата підвищиться майже на 30%.

Дивися повний текст 4 тис. доларів викладачам: Шкарлет розповів, кому і коли чекати.
R2
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За ЧТО???Уровень знаний в начальной школе ниже "плинтуса".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 17:51

буде реально,только если Шкарлет сам заплатит из своего кармана)))
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 18:54

noxfox70
Вполне реально:
https://patrioty.org.ua/society/osvita- ... 86578.html
Kudrjavuy
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