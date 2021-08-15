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Битва на мясорубках

Битва на мясорубках
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 17:56

Битва на мясорубках

airmax78

Ты написать Зраде , что тебя не интересует рост цен в 7% как средняя .

А что рост 50-70%

И что надо было в марте 2020 взять .

Как я возьму если я купил Чикаго на 200% дороже реальной цены ?

Ты выступаешь за активную инвестицию, я купил Чикаго , Нью Йорк. За 500к$, случился кризис, я продал за 200к$. На 80-150%+ дешевле . И я должен был купить Уно . Чтобы получится 50-80% .

Какая прибыль в итоге , если я продал дешевле то что я купил в 2019?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 18:24

Re: Битва на мясорубках

где фаршМак :?:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 18:38

Re: Битва на мясорубках

Мизантрóп написав:где фаршМак :?:
а давайте отрубим этому наркоману голову?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 18:45

  kingkongovets написав:
Мизантрóп написав:где фаршМак :?:
а давайте отрубим этому наркоману голову?


объясните? :)
proftpd66
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