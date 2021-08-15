|
|
Битва на мясорубках
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 сер, 2021 17:56
airmax78
Ты написать Зраде , что тебя не интересует рост цен в 7% как средняя .
А что рост 50-70%
И что надо было в марте 2020 взять .
Как я возьму если я купил Чикаго на 200% дороже реальной цены ?
Ты выступаешь за активную инвестицию, я купил Чикаго , Нью Йорк. За 500к$, случился кризис, я продал за 200к$. На 80-150%+ дешевле . И я должен был купить Уно . Чтобы получится 50-80% .
Какая прибыль в итоге , если я продал дешевле то что я купил в 2019?
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4191
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 335 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 15 сер, 2021 18:38
Мизантрóп написав:
где фаршМак
а давайте отрубим этому наркоману голову?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9574
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1294 раз.
- Подякували: 2157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 18:45
kingkongovets написав: Мизантрóп написав:
где фаршМак
а давайте отрубим этому наркоману голову?
объясните?
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4191
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 335 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, Ромасик
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор