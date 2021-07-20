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Землі, що потребують консервації,
внесені до Публічної...

Землі, що потребують консервації, внесені до Публічної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:40

Землі, що потребують консервації, внесені до Публічної...

Пропонуємо до обговорення:
На Публічній кадастровій карті можна переглянути новий інформаційний шар – «Землі, що потребують консервації».

Дивися повний текст Землі, що потребують консервації, внесені до Публічної кадастрової карти.
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