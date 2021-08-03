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Безпідставно евакуювали
автівки: у Києві викрили...

Безпідставно евакуювали автівки: у Києві викрили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:53

Безпідставно евакуювали автівки: у Києві викрили...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві викрили групу посадовців КМДА на зловживанні службовим становищем. Разом з двома підприємцями, зловмисники організували злочинну схему, яка полягала у незаконній евакуації припаркованих автомобілів.

Дивися повний текст Безпідставно евакуювали автівки: у Києві викрили злочинну схему посадовців КМДА.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:28

Re: Безпідставно евакуювали автівки: у Києві викрили...

Нарешті взялися за цю банду. Але цього мало.
По всьому бульвару Лесі Українки від Басейної до площі Лесі всюди наліпили стовпчиків і жодної парковки, при тому, що там купа магазинів, люди мають ставити авто за кілометр від магазину? І таке вони роблять по всьому місту.
Там треба саджати все керівництво Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, за корупційні дії, за цілеспрямоване погіршення ситуації з дорожнім рухом тощо.
unicdima
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