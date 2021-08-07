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Середні зарплати у міністерствах та держслужбах у 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 сер, 2021 19:48
Пропонуємо до обговорення:
Найвища середньомісячна зарплата серед міністерств у 2020 році була у Мінцифри.
Дивися повний текст Середні зарплати у міністерствах та держслужбах у 2020 році (інфографіка)
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